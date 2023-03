Padroeiro de Xapuri, imagem de São Sebastião é retirada pelo Corpo de Bombeiros de área alagada

Em uma ação de proteção a um patrimônio histórico, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), realizou na madrugada desta quarta-feira, 29, a retirada da estátua do santo padroeiro do município de Xapuri.

A imagem de São Sebastião foi retirada por uma equipe composta por quatro bombeiros que, em aproximadamente duas horas, já havia concluído o trabalho.

- Publicidade-

“Foi feita ontem a retirada do santo padroeiro, considerando que o local já estava sendo alcançado pelas águas. Inclusive hoje, o nível das águas já atingiu aquela área onde estava o santo. Realizamos esse trabalho para que não se danificasse a imagem. Na alagação de 2015 também foi feita essa retirada, que visa preservar o que é um patrimônio histórico para a cidade”, explicou o comandante do CBMAC, coronel Charles Santos.

O município de Xapuri declarou, no dia 26 de março, estado de emergência por meio do Decreto nº 061 de 2023, após constatação da extensa área inundada em virtude do alto nível do Rio Acre e seus afluentes.

De acordo com os levantamentos e registros, estima-se que o número de desalojados corresponde a mais de 27 famílias, que se encontram em casa de parentes ou abrigos da Defesa Civil, necessitando de assistência social, podendo haver, nas próximas horas, considerável aumento nessa estatística, visto que os índices pluviométricos continuam em crescente em toda a bacia dos rios Acre e Xapuri.

Juntos pelo Acre

O governo do Estado levantou a campanha Juntos pelo Acre para ajudar as famílias atingidas. Quem deseja doar, o ponto de coleta do Estado está centralizado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da cidade.

Os donativos podem ser entregues, das 8h às 20h, aos servidores do Estado e voluntários preparados para receber os insumos no local. Os donativos estão sendo distribuídos para todos os municípios atingidos pelas alagações.