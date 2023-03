Patrícia Maciel conquista vaga inédita na semifinal do Crossfit Games

A atleta Patrícia Maciel conquistou mais um resultado expressivo para o esporte acreano. A policial militar é uma das 30 semifinalistas da América do Sul do Crossfit Games. A semifinal será disputada na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 28 de maio.

“Estava disputando as seletivas na categoria Masters e conquistei a classificação na Elite, que é muito mais difícil. É um resultado fantástico, mas vou me preparar porque a meta é tentar uma vaga na fase final”, disse a atleta.

Final nos Estados Unidos

A final do Crossfit Games será disputada em Madison, capital do Wisconsin, nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 6 de agosto.

“São 30 atletas para duas vagas na fase final. Estou treinando desde o início da temporada e a cada resultado a vontade de seguir treinando aumenta. Chegar aos Estados Unidos é um sonho difícil, mas hoje posso dizer que é possível”, comentou Patrícia Maciel.

Torneio Mundial

O Crossfit Games é um torneio Mundial e mais de 100 mil atletas iniciaram a competição em fevereiro.