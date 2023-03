PRF divulga nova atualização de trechos interditados das rodovias do Acre; confira

Em nota divulgada na noite desta terça-feira (28), a PRF informou que a BR 317 Km 293 (Ponte que liga Brasiléia e Epitaciolândia ), está com interdição total do tráfego em ambos os sentidos devido ao alagamento ocasionado pela elevação do rio Acre ficando assim sem rotas alternativas.

Já na BR 364, houve interdição total no Km 102 devido ao rompimento da rodovia. Estando assim com rota alternativa pela AC 40 em Senador Guiomard e indo até o entroncamento das quatro bocas.

Com a interdição parcial se encontra os trechos da BR 364 no KM 142, próximo ao aeroporto e KM 152 com rotas alternativas na faixa no sentido oposto e o outro apenas por uma das faixas.