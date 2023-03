Ratos e cachorros mortos; influenciadora mostra animais boiando nas águas do rio Acre

O registro teria sido feito no bairro Habitasa. Enquanto filmava a destruição e o caos causado pela enchente do rio Acre, a influenciadora Ludmilla Cavalcante mostrou um rato boiando na água. ‘’A mesma água que moradores andam até a altura do pescoço para buscar garrafas de água mineral e mantimentos’’, lembrou Ludmilla.

Em outro storie, é possível ver um cachorro que teria sido vítima da alagação repentina. O animal também se encontrava boiando. Ludmilla fez um apelo a prefeitura de Rio Branco para que providências sejam tomadas e a verba destinada a enchente, também seja usada para salvar os animais.