Rio Acre: município do interior que havia apresentado vazante segue subindo; veja medições

Segundo o boletim das enchentes do Corpo de Bombeiros, publicado nas 15h desta sexta-feira (31), o Rio Acre segue enchendo em alguns municípios do interior e na capital Rio Branco.

Veja as medições:

Rio Branco

Na capital, o nível do Rio Acre segue em subida disparada. Só nas últimas 24 horas, foram 14 cm a mais. Na medição das 15h, o rio marcou 17,40m, poucos centímetros para alcançar o nível da segunda maior cheia da história do Acre, em 1997, quando as águas chegaram a 17,66m.

Atualmente, a cheia já atinge 90 bairros da capital e mais de 3 mil pessoas precisaram sair de casa. O Inmet, emitiu um alerta moderado para chuvas intensas em Rio Branco. Segundo o órgão, só para esta sexta-feira (31), são esperados mais de 30mm de chuva, o que preocupa a Defesa Civil Municipal.

Assis Brasil

O município do Alto Acre que havia apresentado vazante nos últimos dias voltou a apresentar aumento no nível das águas. Em Assis Brasil, o Rio Acre subiu 2 cm em duas horas e atingiu 4,70m.

No município mais de 400 pessoas foram desabrigadas e 74 desalojadas.

Porto Acre

Outro município onde o Rio Acre segue subindo é Porto Acre. Desde o início da semana o nível do rio vem aumentando. Na medição das 12h, as águas marcaram 14,86m.

Brasileia

Por outro lado, Brasileia segue apresentando vazante. O nível do Rio Acre no município atingiu 5,38m. Mais de 400 pessoas foram desabrigadas e mais de 8 mil precisaram ser abrigadas.

Xapuri

Em Xapuri, um dos mais atingidos pela enchente do Rio Acre, voltou a apresentar vazante após dias seguidos de aumento no nível do Rio. Na medição das 15h, as águas marcaram 13,61, quase 30 cm a menos da medição das 12h.