Rio Branco bate a Adesg e se aproxima da vaga no segundo turno

O Rio Branco venceu a Adesg por 2 a 1 na tarde desta terça, 28, no Florestão, por 2 a 1 e deu um passo decisivo para conquistar uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual. Joel e Marcos Bahia anotaram para o Estrelão e Jeferson descontou para o Leão.

Resumo da partida

O Rio Branco criou oportunidades desde o início da partida com um belo gol do volante Joel foi para o intervalo vencendo. Na segunda etapa, Marcos Bahia marcou o segundo, mas na sequência Jeferson, cobrando penalidade, descontou. O Rio Branco seguiu perdendo chances e no fim conseguiu uma vitória importante.

Adesg e a arbitragem

Os atletas da Adesg não pouparam críticas a Fábio Santos. O Leão “colocou na conta” do árbitro a derrota.

“ Nós fazíamos as faltas e éramos punidos com cartões. O Rio Branco fazia a mesma coisa e ele (Fábio Santos) não marcava nada. Foi muito complicado”, comentou o zagueiro da Adesg, Renner.

Marcos Bahia

O atacante Marcos Bahia iniciou como titular no Rio Branco depois de três temporadas. O atleta sofreu uma lesão no joelho e depois de um longo período de recuperação conseguiu voltar.

“Estava trabalhando e esperando a minha oportunidade. Completar o jogo e ainda marcar é motivo de muita satisfação”, afirmou Marcos Bahia.

Classificação do grupo A

1º Humaitá 9 Pts

2º Independência 6 Pts

3º Rio Branco 6 Pts

4º Plácido de Castro 3 Pts

5º Adesg 3 Pts

6º Andirá 0 Pt

Próximos jogos

Vasco x Galvez

Independência x Andirá

No sábado, dia 1º, a partir das 15 horas, no Florestão