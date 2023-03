Saiba por que a filha de Leandro não convidou Leonardo para casamento

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, se casou há alguns dias em Goiânia. Os fãs ficaram surpresos com a ausência de Leonardo, seu tio, e a médica explicou que ele não foi convidado para a cerimônia. Ela revelou o motivo em seus stories no Instagram.

Segundo Lyandra, tudo aconteceu às pressas. O evento foi bem íntimo e reservado, com apenas 20 pessoas presentes.

“Nós não havíamos planejado nada, estávamos sentindo no nosso coração que Deus queria isso da gente. (…) Nós pegamos essa tarde separada por Deus, fizemos uma cerimônia só com nossos familiares, irmãos, pai e nosso filho.”

Sem citar o nome de Leonardo, a médica explicou sua ausência, justificando que nem os tios ou os amigos dos noivos foram convidados.

“Não convidamos ninguém, nem nossos tios. Ninguém mesmo, porque se não eu acho que ia perder um pouco do sentido. Não foi festa, foi uma cerimônia à tarde. Foi muito melhor do que eu sonhei, do que eu imaginei. Foi algo muito pequeno, não contei pra ninguém, nem pras minhas amigas, porque Deus falou pra não falar pra ninguém”, contextualizou.

A ausência do tio, assim como dos primos, foi criticada pelos seguidores da médica.