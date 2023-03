São Francisco vence o Atlético e garante classificação no Estadual

O São Francisco venceu o Atlético por 4 a 3 na noite desta terça, 28, no Florestão, e garantiu uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual com uma rodada de antecipação. Wanderson Jordão (2), Polaco e Giovani Silva fizeram os gols Católicos enquanto Juninho (2) e Ciel anotaram para o Galo.

Começo forte

O São Francisco abriu 2 a 0 no placar com 13 minutos do primeiro tempo. Após o péssimo início com o gol marcado por Ciel, cobrando penalidade.

Na segunda etapa, o São Francisco abriu 4 a 1, mas com gols de Juninho o Atlético ainda reagiu.

Reclamou dos erros

Após a partida, o técnico Márcio Figueiredo (Faísca) criticou os erros dos jogadores do Atlético, principalmente, nos dois primeiros gols do São Francisco.

“Foi avisado no vestiário a respeito das condições do gramado. Os erros de passe determinaram a vantagem do adversário e correr atrás é sempre mais difícil”, desabafou o treinador.

Artilheiros do Estadual

Além de Fernandinho, do Humaitá, Wanderson Jordão, do São Francisco, e Juninho, do Atlético, são artilheiros do Estadual com cinco gols.

Classificação do grupo B

1º São Francisco 9 Pts

2 Galvez 4 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º Náuas 3 Pts

5º Vasco 0 Pt

Próximos jogos

Vasco x Galvez

Independência x Andirá

No próximo sábado, dia 1º, a partir das 15 horas, no Florestão