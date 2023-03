Sicredi Biomas alcança o marco de 70 mil associados

Neste mês de março a Sicredi Biomas alcançou o marco de 70 mil associados. São 70 mil pessoas fazendo a diferença para um futuro próspero e solidário, onde todo mundo cresce junto. Esse marco representa o propósito da cooperativa em ser relevante para os seus 59 municípios de atuação no Acre, Amazonas e Mato Grosso, além de simbolizar mais um passo na trajetória para os 100 mil associados.

Desde o ano passado, a Sicredi Biomas vem apresentando resultados positivos que mostram o seu crescimento e reforçam o impacto positivo nas comunidades, como o montante de R$7,9 milhões de juros ao Capital Social, distribuídos entre os associados, além dos mais de 15 milhões devolvidos para os cooperados, na Distribuição de

Resultados anual.

- Publicidade-

Graças ao seu modelo de negócio cooperativista, todo o investimento realizado pelos associados é restituído para as comunidades e fomenta o desenvolvimento econômico das regiões com mais opções de créditos e investimentos para quem precisa.

Esse ciclo virtuoso é o que permite a cooperativa destinar parte dos resultados para apoiar projetos sociais por meio do Fundo Social do Sicredi. Só no ano passado, o

programa apoiou 65 instituições sem fins lucrativos, voltadas para diversas áreas, desde a educação, esporte até o lazer.

Reforçando as palavras do presidente da Cooperativa, Eduardo Ferreira: “Há 34 anos, a Sicredi Biomas contribui com as suas comunidades e transforma realidades. Quanto mais negócios os associados fazem na cooperativa, mais ela consegue fazer pra sociedade”.