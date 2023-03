Solteira, Sabrina Sato deixa a barriga sarada à mostra na academia

A apresentadora Sabrina Sato (42) elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao mostrar sua boa forma. Solteira e magérrima, ela deixou a barriguinha sarada à mostra ao registrar uma selfie na academia.

Pela manhã, a estrela fez o seu treino do dia com um look azul justíssimo ao corpo e destacou a cinturinha fina na hora do clique.

Vale lembrar que Sabrina Sato é uma mulher recém-separada. Ela anunciou o fim do relacionamento de 7 anos com o ator Duda Nagle na semana passada. A artista confirmou o término com um comunicado nas redes sociais.

“Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento“, disse ela.

E completou: “Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer”.

Indireta? Sabrina Sato posta mensagem enigmática na web

Nesta semana, a apresentadora Sabrina Sato (42) deixou os fãs curiosos ao compartilhar uma mensagem enigmática após se separar. A estrela compartilhou o vídeo de uma mensagem do Padre Fábio de Melo sobre tomar decisões na vida e levantou suspeitas de que poderia ser uma indireta.

Na mensagem, o padre disse: “A melhor decisão é aquela que nos deixa em paz. Ainda que tenha gerado sofrimento, dor emocional. Se estivermos em paz é sinal de que escolhemos de acordo com a nossa consciência, voz que Deus utiliza para nos mostrar o melhor caminho”.

Primeira aparição em público de Sabrina Sato após a separação

A apresentadora Sabrina Satoatraiu os olhares ao marcar presença em um festival de música na cidade de São Paulo na noite deste sábado, 25. Esta foi a primeira aparição em público da comunicadora após anunciar o fim do casamento com o ator Duda Nagle após 7 anos de relacionamento.

Para a ocasião, ela caprichou na escolha do look. Sato surgiu com um look todo com estampa de oncinha. Ela escolheu um modelito com body, meia-calça, luvas e casaco, tudo combinando. Para completar o look, ela colocou óculos escuros e usou o cabelo preso.