Tatuadora de 106 anos se torna a pessoa mais velha a posar na capa da ‘Vogue’

Apo Whang-Od, tatuadora, também conhecida como Maria Oggay, 106 anos, moradora do vilarejo montanhoso de Buscalan (cerca de 9h de distância da capital Manila, nas Filipinas) foi a capa da Vogue Filipinas abril. O feito, além de viralizar nas redes sociais, também tornou Maria a pessoa mais velha a aparecer na capa da Vogue.

Ela é tatuadora desde os 16 anos, onde aprendeu por influência do próprio pai, e foi aperfeiçoando a arte de tatuar mãos desde então.

As tatuagens são feitas à mão, e Maria cria usando uma vara de bambu, um espinho de pomelo, água e carvão. Maria é especialista nas batok — tatuagens tradicionais das Filipinas — e ficou conhecida por pessoas em todo o mundo.

Maria conta que no passado fazer tatuagem era algo vergonhoso e o preconceito era pior em relação as mulheres. Por não ter filhos, e se torna a última de sua geração dedicada a isso, Maria vem treinando as sobrinhas para tentar continuar o trabalho.

“Anunciada como a última mambabatok de sua geração, ela imprimiu os símbolos da tribo Kalinga — significando força, bravura e beleza — na pele de milhares de pessoas que fizeram a peregrinação a Buscalan”, relatou a Vogue nas redes sociais.