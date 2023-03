Tom Cruise recebeu mais de R$ 4 milhões por minuto de tela em Top Gun

Top Gun: Maverick, estrelado por Tom Cruise, fez um grande sucesso de bilheteria, faturando mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo. Além da produção, que disputou o Oscar de de Melhor Filme, o astro de Hollywood também conquistou um feito de causar inveja.

Durante a obra cinematográfica, Tom Cruise embolsou cerca de US$ 884,9 mil (cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual) por minuto de tela. O levantamento foi feito pelo site especializado TradingPedia. O ator, ao todo, recebeu US$ 100 milhões (R$ 507 milhões) para estrelar a produção.

A lista ainda conta, abaixo de Tom Cruise, com Barry Keoghan, de Os Banshees de Inisherin, com US$ 214,3 mil (1,08 milhão). O artista concorreu ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, mas perdeu para Ke Huy Quan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Em terceiro lugar, ficou Jennifer Lawrence, em Passagem, com US$ 171,4 mil (R$ 867 mil). O Top5 ainda tem Kate Winslet, US$ 150 mil (R$ 760 mil), por Avatar: O Caminho das Águas, e Karry Condon, US$ 130,4 mil (R$ 661,4 mil), por Os Banshees de Inisherin.