Ufac abre vagas para especialização em Rio Branco; confira mais informações

A universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou edital com vagas para o curso de Especialização Agropecuária nos Trópicos Úmidos, em Rio Branco. As inscrições para o processo seletivo se iniciam nesta sexta-feira (31).

Ao todo, são quatro vagas remanescentes para residentes e para cadastro reserva. O valor mensal da bolsa é de R$ 1.200.

Podem se inscrever graduados com até dois anos de formação na área de Ciências Agrárias. O curso tem duração de um ano.

A seleção será realizada em duas etapas: análise do currículo Lattes, de caráter classificatório, e carta de intenções, de caráter eliminatório. O resultado final e a convocação para matrícula serão disponibilizados em 15 de maio.

A pós-graduação Lato Sensu é realizada na modalidade de Residência Agrária. Será ofertada no campus-sede da Ufac e desenvolvida em duas unidades residentes: Destilaria Jiboia (Grupo Potio), em Acrelândia (AC), e Cooperativa Reca, em Nova Califórnia (RO).

Mais informações no edital Propeg n.º 14/2023.