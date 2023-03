Ulisses Torres define programação e foca no clássico contra o Humaitá

O elenco do Rio Branco fará 5 sessões de treinamentos a partir desta sexta, 31, no José de Melo, visando o confronto contra o Humaitá. A partida será na próxima terça, 4, às 18 horas, no Florestão.

“Vamos trabalhar duro porque precisamos melhorar para o confronto contra o Humaitá. Um bom resultado nos deixará mais próximos da classificação”, disse o técnico Ulisses Torres.

Deve ser regularizado

O meia Igor Wolfart (Alemão) deve ser regularizado e será mais uma opção para o duelo decisivo.

“Estava atuando no meu último clube e quero ajudar. Temos mais alguns treinamentos e vou ficar ainda mais preparado”, comentou Igor Wolfart.

Por enquanto não vem

O Rio Branco negociou com o atacante Guilherme, do América do Rio de Janeiro, mas por enquanto a contratação não será fechada.

“Tínhamos a intenção de fechar com Guilherme, mas a questão financeira impediu o negócio. Estamos esperando oportunidades porque precisamos contratar”, afirmou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.