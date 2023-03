VÍDEO: cachorra com filhotes são abandonados em terreno alagado e cão afogando choca web

A situação dos animais no Acre devido às enchentes no Estado vem ganhando destaque nas redes sociais. Alguns estão sendo abandonados pelos responsáveis em terrenos alagados, casas, ruas ou despejados em um abrigo provisório no Parque da ExpoAcre.

Lembrando que o abrigado no Parque foi criado para animais de pessoas que estão alojadas em abrigos provisórios e não podem ficar com os animais. Porém, a ideia está fugindo da realidade: as pessoas estão abandonando os animais que estão sendo direcionados para lá, para não morrerem.

Várias denúncias estão acontecendo pelos internautas de animais abandonados. Uma das associações fez uma postagem clamando ajuda, pois o abrigado na ExpoAcre está lotado e poucas pessoas trabalham no local.

Imagens do bairro Taquari mostram uma cachorra com vários filhotes ilhados em um terreno alagado e um morador desesperado mostrando as águas subindo e pedindo socorro para os bichinhos. O problema não seria nem o resgate da cachorra e seus filhotes, mas algum responsável para cuidar do animal e seus filhotes.

Outro caso que chocou os internautas foi o resgate de um cachorro que estava morrendo afogado no bairro Taquari. Após o resgate, algumas pessoas que ainda estão em locais que não foram afetados alimentaram o animal. De acordo com a publicação da Associação Protetora de Animais Patinha Carente, o animal foi alimentado com restos de comida.

A população afetada está dividindo o pouco de comida que chega até o local com os animais. Veja a legenda escrita pela Associação protetora de animais Patinha Carente: “Graças a Deus tem pessoas de bom coração alimentando eles nas partes que não estão tomadas pela água ainda. Mas não com ração, somente restinhos de comida, porque falta até alimento ali. ”

A coluna Douglas Richer do site ContilNet, capturou algumas imagens que circulam na internet dos animais abandonados:

Veja fotos: