Vídeo flagra “chuva” de dinheiro após assalto frustrado em Buenos Aires

Uma tentativa de assalto fez “chover” sete milhões de pesos (cerca de R$ 170 mil na cotação atual) em uma avenida do bairro Belgrano, em Buenos Aires, nesta sexta-feira (31/3). Um jovem, de 26 anos, levava a quantia ao banco quando dois indivíduos em uma moto tentaram puxar a mochila em que o dinheiro estava guardado das costas da vítima.

Ao ser abordado pelos criminosos, a vítima, identificada apenas como Juan Cruz, tentou reagir ao assalto e puxou de volta a mochila. Na confusão, a bagagem acabou abrindo e o dinheiro se espalhou pela rua. Segundo a imprensa local, o valor não pertencia ao jovem, ele estava à caminho do banco BBVA para depositar os pesos, que pertenciam à empresa em que trabalha.

Um vídeo do dinheiro espalhado por Belgrano circula nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas correndo em direção às notas e tentarem pegar alguma quantia. De acordo com o jornal El País Argentina, vizinhos do local onde o caso ocorreu tentaram ajudar a resgatar o valor milionário, mas 70 mil (cerca de R$ 1.700) pesos se perderam e não foi possível recuperar.

Os assaltantes conseguiram fugir. A promotoria dos bairros de Saavedra e Núñez estão investigando o caso a fim de identificar os autores.