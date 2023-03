Vídeo: pai invade escola para agredir ex-genro após término com filha

Um homem foi preso nessa terça-feira (28/3) após invadir uma escola do bairro São Francisco, em São Sebastião, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o detido foi ao local para agredir um aluno de 17 anos que havia terminado o namoro com a filha dele.

De acordo com o pai, a menina passou mal por causa do fim do relacionamento e, por isso, ele queria acertar as contas com o adolescente. O homem procurou o estudante de sala em sala, mas não o encontrou.

- Publicidade-

Antes de ser detido e encaminhado para a 30ª DP (São Sebastião), o pai tentou agredir os PMs.

Veja o momento da prisão:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.