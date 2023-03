VÍDEO: técnicos decidem que Ponte Metálica deve continuar interditada em Rio Branco

A ponte Juscelino Kubitschek, popularmente conhecida como ponte metálica, está interditada desde a última segunda-feira (27), em razão dos balseiros que se acumularam ao seu redor, com a cheia do Rio Acre e a forte correnteza, esses entulhos pretos poderiam acabar abalando a estrutura.

SAIBA MAIS:Após balseiros, Ponte Metálica apresenta rachaduras e terá estrutura avaliada

- Publicidade-

Equipes do Deracre trabalharam desde então para retirar os balseiros acumulados nas pilastras da ponte. Nesta quinta-feira (30), equipes do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (Crea), fizeram uma inspeção no local.

“Agora com calma a gente vai analisar essa situação, necessariamente a gente vai precisar fazer essa restauração desses pontos, mas somente depois que esse rio baixar um pouco e tivermos a capacidade de ver a parte inferior”, explicou o técnico do Deracre.

VEJA TAMBÉM: Após rachadura, técnicos emitem laudo sobre situação da Ponte Metálica de Rio Branco

A engenheira do Crea também salientou o trabalho que estava sendo feito. “Estivemos aqui hoje na parte da manhã, fizemos essa inspeção visual no sentido de verificar quais os próprios próximos passos para que essa estrutura possa oferecer segurança a nossa população”, complementou a engenheira do Crea.

“Então como o nível do rio continua subindo é recomendado que ela mantenha a interdição, uma vez que ela precisa passar por algumas manutenções na sua junta de dilatação. A equipe vai fazer uma nova avaliação e aí verificamos os próximos passos a serem tomados para restaurar a segurança da estrutura”, finalizou a engenheira do Crea.