Vídeo: veja tattoo do autógrafo de Messi no bumbum de Suzy Cortez

A modelo Suzy Cortez, ex-miss bumbum internacional, deu mais uma demonstração do seu fanatismo por Lionel Messi: tatuou o autógrafo do camisa 10 no bumbum, ornamentado pelas três estrelas que representam o tricampeonato mundial da Argentina.

"Foi uma promessa que fiz durante a Copa do Mundo no Catar. E agora quero entrar no Guiness Book com maior número de tatuagens do astro argentino em várias partes do corpo inclusive a tattoo íntima", disse Cortez à coluna.