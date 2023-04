Viih Tube e Eliezer compram mansão para a filha que nem nasceu

Lua, a filha de Viih Tube e Eliezer, nem nasceu e já tem casa própria. Nesta sexta-feira (31/3), a ex-BBB contou que comprou uma mansão junto com o marido e que o casal irá colocar a propriedade no nome de sua filha.

Em seu Instagram, a influenciadora contou que o novo lar da família está no nome dos pais e, após o nascimento, também estará no nome da herdeira. “Compramos! Tudo certo, já compramos, já foi! E assim, que casa dos sonhos! Estou ansiosa para mostrar pra vocês”.

No momento, a casa ainda está em obras e o casal não se mudará de imediato para lá. Por enquanto, os recém-casados estão hospedados na casa da mãe de Viih Tube e ficarão por lá durante os primeiros meses de vida do bebê.

“A gente não vai se mudar agora. Vai ter uma pequena obra, quero fazer vídeos de reforma e tal. Vocês não têm noção, é muito mato, verde, o que quero pra Lua”, declarou a influencer.

Ela também explicou como irá passar o nome da casa para sua filha: “Eu provavelmente vou pra minha mãe, pra depois ir pra casa nova. Bebê pequeno, com obra, pó, não dá. Não tem muita obra, porque a casa é quase perfeita. Quero mudar umas coisas pra deixar com nossa cara. E não é em São Paulo, mas é super perto. É minha e do Eli, um passo no nosso relacionamento. E vai ser da Lua, vamos colocar no nome dela e vai ser dela”.

Recentemente, o casal surpreendeu seus seguidores ao se casarem no cartório em sigilo. No texto de sua publicação no Instagram, a youtuber relata o quantos as coisas “evoluíram rápido” no seu relacionamento.