Vitão está careca há 1 mês e usou peruca no show do Lolla; entenda o motivo

Vitão prepara um novo e radical visual para os fãs: ele estará careca na capa do novo trabalho musical, e este colunista de Splash descobriu que o cantor já raspou a cabeça há cerca de 1 mês, mas ainda está escondendo nas apresentações.

O novo visual só deve ser mostrado ao público no fim da primeira quinzena de abril. Até lá, assim como fez no show do Lollapalooza, Vitão usará uma peruca e não tocará no assunto. Alguns fã-clubes já sabem a novidade e também guardam o, até então, segredo.

O colunista Gabriel Perline, do IG, escreveu hoje que Vitão já apareceu com o novo visual para vizinhos. O cabelo volumoso sempre foi marca registrada do artista, e por isso os moradores do condomínio do cantor se assustaram e fizeram fofoca sobre o assunto.

Vitão deve anunciar a careca em um ensaio de fotos e também em parceria com uma famosa revista de moda.

“Hoje em dia não me privo mais de fazer coisas que tenho vontade. Me resguardo sim, de forma saudável, mas não fico proibindo minha liberdade de ir e vir, de estar no lugar, de estar com pessoas. Se não, a gente deixa de viver. Se eu ficar com medo de ser observado, não saio mais de casa. Faço tudo o que tenho vontade”, disse.