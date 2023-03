Wendell Barbosa vai lutar o Arnold Classic em São Paulo

Depois de quase um ano fora dos tatames, o paratleta Wendell Barbosa (Ótica Novo Estilo) decidiu a sua próxima competição. No dia 15 de abril, o acreano estará na disputa do Arnold Classic, em São Paulo.

“Estava com saudade das competições. Essa parada, por causa da vida de empresário, foi importante para ter certeza da ausência que os torneios fazem na minha vida”, comentou Wendell Barbosa.

15 sessões de treinos

Segundo Wendell Barbosa, são 15 sessões de treinamentos realizadas nos sete dias da semana.

“Vou lutar uma competição inédita e quero ter a possibilidade de conquistar a medalha de ouro. É preciso treinar forte para chegar no melhor nível possível”, avaliou o paratleta acreano.

O que é o Arnold Classic?

O Arnold Classic é o maior evento multiesportivo da América do Sul. Nutrição, bem-estar, fitness cursos e competições.

“Serão três dias em São Paulo com o que existe de mais atual no mundo do esporte”, comentou Wendell Barbosa.