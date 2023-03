Xuxa diz não se arrepender de filme que rendeu acusação de pedofilia; vídeo

A apresentadora Xuxa Meneghel esteve no WowCast e relembrou sua carreira e vida pessoal em pouco mais de duas horas de programa. Em certo momento, a mãe de Sasha Meneghel comentou sobre o filme Amor, Estranho Amor, lançado em 1982 e que rendeu a artista acusações de pedofilia.

No filme de Walter Hugo Khouri, Xuxa tinha 19 anos, enquanto Marcelo Ribeiro, que atuava ao lado da apresentadora, tinha apenas 12. No longa, os dois protagonizam uma cena erótica, o que rendeu críticas pela diferença de idade entre o casal da ficção.

A mãe de Sasha, no entanto, afirmou não se arrepender de ter atuado no longa-metragem, mas disse que gostaria de ter falado mais sobre a produção.

“Eu fiz o filme que não era para criança, que é Amor, Estranho Amor. As pessoas acham que eu não quero falar sobre esse filme, mas é importante saber que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz no cinema”, iniciou.

“Não vou dizer para vocês que me arrependo [de ter feito o filme]… eu me arrependo de não ter falado, não ter feito tanta coisa quando eu fiz o filme. De ter me protegido na hora de fazer o filme, de ter falado para as pessoas que estavam fazendo o filme… eu deveria ter falado, ter feito várias coisas”, completou.

Xuxa ainda indicou que as pessoas deveriam assistir à produção de 1982, pois a exploração sexual contra crianças e adolescentes ainda é um tema persistente: “Agora com a maturidade, eu vejo que perdi a possibilidade [de falar sobre a produção]. Tudo que eu venha a falar agora é fraco. Mas eu acho que as pessoas que não assistiram ao filme ainda deveriam conhecer, porque é um assunto que existe ainda hoje em dia, essa coisa de exploração sexual contra crianças e adolescentes.”

Assista: