Yanomami: integrante de facção do garimpo ostenta armas em fotos

Um homem foi desmascarado pela Polícia Militar de Roraima na quinta-feira (30/3) após fingir ter sido vítima de um assalto. Ele, no entanto, admitiu ser membro de uma facção criminosa que atua no garimpo na Terra Indígena Yanomami, mas não foi preso por falta de provas.

O suspeito acionou a PM no bairro Aeroporto, zona oeste de Boa Vista, a capital do estado, e disse que havia sido baleado no pé em um assalto. Ao ser confrontado, porém, caiu em contradições e precisou entregar o próprio celular aos policiais, pois não apresentou nota fiscal do aparelho e se tornou suspeito de roubo ou furto.

No celular, os policiais encontraram, numa pasta oculta, fotos do homem garimpando e portando armas e drogas dentro da reserva indígena (imagens abaixo). Ele então confessou ser membro de uma facção que atua na área e contou outra história sobre o pé baleado.

Veja um dos registros:

Ele disse que baleou a si mesmo por acidente ao fugir de uma operação de forças policiais dentro da TI Yanomami. Desde janeiro, uma operação federal atual para expulsar da reserva os garimpeiros ilegais.

Com muita dor, ele teria fretado um helicóptero para levá-lo a Boa Vista, onde buscaria socorro médico. Para tentar evitar ser acusado de crimes, porém, ele tentou forjar a história do assalto, mas não convenceu os policiais que atenderam a ocorrência.

Mesmo com a confissão e as fotos encontradas no celular, os agentes não consideram haver provas para a prisão em flagrante do homem. Uma ocorrência foi registrada, e ele será investigado pela Polícia Civil local.