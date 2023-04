110 anos de Tarauacá: prefeita fala sobre gestão e concurso de beleza; vídeo

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet aterrissou na famosa cidade do abacaxi gigante neste sábado, 22, para acompanhar as festividades de 110 anos de Tarauacá. No primeiro dia de programação aconteceu a apresentação das candidatas ao Miss Tarauacá, que tem sua grande final neste domingo, 23, na Praça Alton Furtado. Entre os convidados especiais para participar do evento estão a empreendedora e influenciadora Edmirk Herculano e a promoter de eventos e coordenadora do Miss Universo Acre.

Veja momentos da apresentação das candidatas ao Miss Tarauacá e do grupo TK Dance:

Em conversa exclusiva com este colunista, a prefeita Maria Lucineia explicou sobre os avanços da gestão e o regaste do auto estima dos taracauenses. A prefeita ainda convida a população para os dois dias de evento do aniversário da cidade, onde terá como atração nacional o cantor Renanzinho Pressão.

Assista na íntegra a entrevista:

Veja fotos do evento pelas lentes do fotógrafo Vitório Silva:

Veja programação: