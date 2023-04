5 dos apresentadores de TV mais carismáticos e queridos pelo público

O carisma é uma característica que pode te ajudar a chegar longe, seja nos seus interesses pessoais ou até mesmo para construir sua carreira. Algumas profissões, no entanto, precisam ainda mais dessa habilidade, já que nelas, você precisa lidar diretamente com o público.

Alguns exemplos são as comissárias de bordo, que entregam um excelente serviço desde a compra da passagem até o desembarque, ou as vendedoras de lojas físicas ou online, sem falar nos profissionais de atendimento ao consumidor que entregam além de carisma, muita presteza, já os dealers de jogos ao vivo são profissionais, carismáticos e simpaticos.

Assim como esses, os apresentadores de TV precisam ter o poder de captar a sua atenção e de entreter muitas pessoas, construindo uma base de fãs. Neste artigo, vamos listar alguns dos apresentadores mais carismáticos da televisão brasileira.

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes se tornou um dos maiores nomes do Jornal Nacional por ficar de 1998 a 2011 apresentando o programa ao lado do ex-marido, William Bonner. E a maioria das pessoas não esperava a quantidade de mudanças que ela viveria.

Em 2012, ela deixou o tom mais sério dos jornais e também se separou de William Bonner, com quem formava um dos grandes casais do país. Nesse ano, ela começou a apresentar o “Encontro com Fátima Bernardes”, revelando todo seu carisma, antes contido no jornal.

Ana Maria Braga

Ana Maria Braga já apresenta o “Mais Você” desde 1999, tendo passado por um afastamento por conta de um câncer. Seu carisma e bom humor pela manhã são inegáveis, e além de receitas culinárias, sempre entregou muitas risadas nas manhãs pela TV Globo.

Ela começou como radialista, em São Paulo, mas se encontrou mesmo no “Mais Você”. Além do carisma, é uma ótima entrevistadora e sabe muito bem “entrar na casa e na cozinha” das pessoas.

Sérgio Chapelin

Este é um bom exemplo para retratar que carisma definitivamente não precisa ser extroversão! Sérgio começou como repórter na década de 1960, acumulando mais de 50 anos de carreira. Passou pelo “Globo Repórter” e “Fantástico“, e nesse primeiro programa, foi um dos mais importantes apresentadores durante 23 anos.

Em 2019, ele se aposentou e infelizmente, uma das pessoas que assumiu o seu lugar, Glória Maria, acabou falecendo poucos anos depois. Porém, a lista não acabou, e o próximo nome é bastante importante.

Renata Vasconcellos

Renata começou seu trabalho em Minas Gerais, como repórter, e em pouco tempo foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Globo. Assumiu o posto de Fátima Bernardes ao lado de William Bonner, e demonstra que carisma não significa apenas descontração.

Ela passa uma imagem de seriedade e profissionalismo, sem deixar de transparecer essa habilidade fundamental, que é tema desse artigo. Ela também participou do programa “Bom Dia Brasil”, que teve como um dos astros, o próximo nome dessa lista.

Chico Pinheiro

Chico Pinheiro é um jornalista que esteve no comando do “Bom Dia Brasil” por vários anos. Foi funcionário da Globo por mais de 30 anos. Hoje, ele diminuiu o ritmo do seu trabalho, que, a propósito, é um dos mais carismáticos do país, e talvez do mundo.

O apresentador sabe combinar profissionalismo e bom humor, chegando até a contar piadas durante a transmissão jornalística. Ele nasceu no sul do país, tendo passado pela Globo Minas também.

Conclusão

Você conhecia todos esses apresentadores? Cada um tem sua personalidade e sua forma de carisma. Para além de ser engraçado ou irreverente, o carisma é sobre ter uma imagem que chame a atenção e passe credibilidade. Em várias profissões, isso é muito importante, e na televisão, fundamental.