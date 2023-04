6 dicas do ChatGPT que vão te tornar mais produtivo no trabalho

1. Peça ao ChatGPT para criar estruturas (templates) de e-mails

Durante a rotina, é comum que os trabalhadores enviem e-mails robóticos e padrões para diferentes destinatários. O ChatGPT pode poupar o seu tempo e te ajudar a estruturá-los, bastando fornecer um comando claro para a IA. Prompts como “Crie um e-mail convocando funcionários para uma reunião” ou “Crie uma mensagem de parabéns para um colega de trabalho que acabou de se casar” são apenas algumas das possibilidades que o chatbot consegue produzir.

Vale lembrar que, apesar da IA gerar uma mensagem seguindo as orientações apresentadas, o ideal é que a resposta seja utilizada apenas como um esboço. O conteúdo fornecido pelo ChatGPT pode ser genérico e, por conta disso, é recomendado ler o texto atentamente e editá-lo antes de enviar.

Template de e-mail de convocação gerado pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2. Peça sugestões de ideias para apresentações ao ChatGPT

O ChatGPT pode ser útil no momento de montar apresentações. Caso o usuário não saiba quais tópicos abordar em um trabalho, o chatbot pode fornecer ideias e inspirar sua fala. Por exemplo, caso o tema de uma apresentação hipotética seja “escrivaninhas”, basta utilizar o comando “Me dê ideias de tópicos para uma apresentação sobre escrivaninhas”.

Além de sugerir os tópicos, o software também pode te inspirar para produzir o conteúdo deles. Ainda utilizando o exemplo anterior, o usuário pode solicitar um parágrafo sobre a historia das escrivaninhas e utilizar a resposta do software como um esboço para a própria apresentação.

Ideias fornecidas pelo ChatGPT para uma apresentação — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

3. Peça sugestões de pautas para blog posts e posts de redes sociais ao ChatGPT

O chatbot da OpenAI pode dar sugestões de temas e até mesmo criar publicações para blogs e redes sociais. A dica é bastante útil para profissionais de marketing digital e de conteúdo, já que o ChatGPT é capaz, inclusive, de desenvolver posts direcionados a diferentes públicos e contextos. Se, por exemplo, um social media quiser produzir uma publicação sobre o Dia das Mães, basta escrever um comando como: “Crie uma mensagem para uma publicação do Instagram cujo tema é o Dia das Mães. A mensagem deve transmitir a ideia de afeto por todas as mães”.

A tecnologia também pode fornecer sugestões de pautas e, até mesmo, escrever artigos inteiros para blogs e sites. O ideal é que o usuário seja específico no momento de fazer a solicitação, fornecendo informações como titulo, quantidade de palavras, público alvo e estrutura do conteúdo. Além disso, é válido ler atentamente o conteúdo produzido e editar conforme suas necessidades — já que, como dito anteriormente, o ideal é que o ChatGPT seja utilizado como um esboço.

Mensagem gerada pelo ChatGPT para o Dia das Mães — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

4. Use o ChatGPT para organizar sua agenda de tarefas diárias

O ChatGPT pode te ajudar a otimizar a sua rotina no trabalho ao produzir uma lista de tarefas diárias. Para isso, basta que o usuário forneça as atividades que deve realizar no dia e peça para que a IA as organize. Um exemplo de comando para isso é “Crie uma agenda de tarefas diárias com as seguintes atividades: mandar e-mail para parceiro comercial, revisar relatórios, conversar com supervisor e terminar tabela de vendas”.

O software também pode ajudar a organizar as tarefas da semana e até do mês. A inteligência artificial da OpenAI é capaz de montar diferentes cronogramas que ajudam a melhorar a produtividade e manter todas as atividades em dia. É importante ressaltar, contudo, que a própria IA diz que as agendas criadas se tratam de uma sugestão e que, por isso, o usuário deve ajustar as tarefas de acordo com sua rotina e preferência pessoal.

Cronograma simples gerado pela IA — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Use o ChatGPT como apoio na análise e classificação de dados

Usar o Chatbot da OpenAI para analisar ou classificar um grande volume de dados pode poupar o usuário de tarefas longas e repetitivas. Fornecendo informações e instruções claras a ele, o ChatGPT é capaz de executar tarefas como planilhar diferentes dados, classificar e-mails ou analisar uma quantidade massiva de informações. Assim como nos outros tópicos, é interessante ser específico ao solicitar a tarefa para o software. Um bom exemplo de solicitação pode ser “Os nomes masculinos a seguir são os 100 mais comuns no Brasil. Liste-os em ordem alfabética “.

O ChatGPT lista em ordem alfabética todos os nomes fornecidos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

6. Use o ChatGPT para treinar para entrevistas de emprego ou negociar um aumento

É possível utilizar o ChatGPT para treinar para entrevistas de emprego. A tecnologia permite simular uma conversa entre um recrutador (o bot) e um candidato (o usuário), o que pode te preparar na seleção ao prever possíveis perguntas que costumam ser feitas em situações reais. Além disso, a IA da OpenAI também é capaz de te ajudar a desenvolver um currículo, bastando solicitar um template e especificar a vaga a que pretende concorrer. Um exemplo de comando pode ser “Crie um currículo voltado para uma vaga de gerência em um grande supermercado”.

Caso o problema não esteja em encontrar um trabalho, mas em conseguir um aumento no seu emprego atual, o chatbot também pode ser útil. O usuário pode pedir ao software para fazer uma lista com diferentes dicas que podem ajudar o usuário a convencer o seu chefe a aumentar o seu salário. Vale lembrar, contudo, que as informações apresentadas são apenas dicas e o usuário deve analisá-las com cuidado para saber como negociar com o patrão.

Template de currículo gerado pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira