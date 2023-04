A partir de junho, produtores não poderão plantar soja no Acre; entenda

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou a Portaria nº 781 nesta segunda-feira (10), que estabelece os períodos de vazio sanitário para a cultura da soja. A medida deve ser seguida pelos estados produtores de todo o Brasil pelo tempo mínimo de 90 dias.

O vazio sanitário é o período em que não pode plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. O objetivo da medida é reduzir o avanço da doença Ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) em todo o país.

Para evitar que os gastos e perdas se intensifiquem, o vazio sanitário da soja ocorre todos os anos e interrompe o ciclo de disseminação do fungo causador da doença. Sem plantas vivas no campo, não há inoculação e desenvolvimento do patógeno.

A Ferrugem da Soja é uma das doenças mais severas que acometem a cultura da soja, podendo ocorrer em qualquer estádio fenológico. Nas diversas regiões geográficas onde a praga foi relatada em níveis epidêmicos, os danos variam de 10% a 90% da produção.