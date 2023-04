Abastecimento de água em Sena Madureira é paralisado por causa de manutenção

Nesta sexta-feira (28), o abastecimento de água foi paralisado no município de Sena Madureira temporariamente em razão das obras de manutenção que estão sendo feitas na ampliação do sistema. A prefeitura realiza o aumento do PAD (Ponto de Adução e Distribuição) da cidade, conforme as informações do gerente do Saneacre em Sena Madureira, Adjerbisson Mendonça.

As obras são essenciais em virtude da baixa repentina no volume das águas do Rio Iaco, o que pode acabar comprometendo o abastecimento de água em diversas regiões. O gerente do Saneacre pede a compreensão da população durante o período de paralisação e garante que nas próximas horas o abastecimento de água voltará a funcionar normalmente.

Além disso, é também muito importante que os moradores estejam cientes do cenário de obras que vem ocorrendo atualmente e tomem medidas para economizar água durante esse período de interrupção. A ampliação do PAD é, sobretudo, uma ação preventiva para garantir a qualidade e a eficiência do fornecimento de água no município, com o objetivo de atender as necessidades da população a longo prazo.