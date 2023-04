Abertura da Ponte Metálica é adiada por conta das chuvas, diz Deracre; veja previsão

O Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), o Crea e a Defesa Civil vistoriam de perto a situação da Ponte Juscelino Kubitschek. Na última segunda-feira (11), após uma visita na infraestrutura da ponte, havia sido decidido que o local seria reaberto nesta quarta-feira (12).

Porém, por conta das chuvas recentes que atingiram a capital, a ponte ainda não teve a liberação confirmada. Segundo as autoridades responsáveis, para que o local fosse reaberto, a prefeitura precisaria fazer a recuperação com asfalto. Com a forte chuva, não foi possível realizar o asfaltamento.

A previsão é de que a ponte seja reaberta nesta quinta-feira (13).

O Deracre informou que em parceria com a prefeitura e o 7º BEC, realizam a remoção da capa asfáltica da ponte para reduzir o peso, facilitando a trafegabilidade para liberação da ponte.