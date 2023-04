“Abraço pela Paz” é realizado nos campi do Instituto Federal do Acre

Servidores e estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) participaram, na manhã desta sexta-feira (28.04), da ação nacional “Abraço pela Paz”. A atividade, que é coordenada pelo Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal (Conif), foi registrada nos seis campi do Ifac e, de forma simultânea, nas demais unidades da Rede Federal pelo país.

A ação, que teve como objetivo incentivar e reforçar a importância da cultura de paz nas escolas do Brasil e na sociedade, também aconteceu em alusão ao Dia Mundial da Educação, comemorado em 28 de abril. No Ifac, a iniciativa contou com apoio do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência do Ifac.

Eduarda Souza Moura, que é aluna do curso técnico integrado em Meio Ambiente, do campus Cruzeiro do Sul, ressaltou a importância da ação, como também a simbologia do abraço como uma ajuda às pessoas. “O abraço é uma forma de expressar carinho e amor. É muito importante termos essa ação, demonstrada em um abraço coletivo, principalmente, nesse momento em que estamos passando por registros de violências nas escolas. O abraço é a forma mais legal de demonstrar carinho, pois nunca sabemos o que uma pessoa está passando e um simples abraço ajuda a resolver muita coisa”.

João Vitor Trindade, que é estudante do curso técnico integrado em Edificações, do campus Rio Branco, acredita que atividades como o “Abraço pela Paz” podem contribuir para melhorar o dia a dia nas escolas. “Temos vivido em meio a muitas violências, por isso ações como a de hoje demonstram que podemos melhorar, ter mais diálogo com um amigo, em casa com os familiares. Isso é muito importante para a sociedade. Com cada um de nós cooperando, fazendo nossa parte para melhorar o dia a dia, conversando, abraçando, repassando uma palavra, tudo será melhor”.

Além da ação nacional, o “Abraço pela Paz” também está acontecendo nas redes sociais. Estudantes, servidores da Rede Federal e toda a comunidade podem demonstrar o apoio à cultura de paz, por meio do compartilhamento de fotos, vídeos e mensagens, marcando os perfis do Ministério da Educação, Conif e Ifac, com as hashtags #BrasilUnidoPelaPaz #EscolaSegura #IfacpelaPaz.

O diretor geral do campus Tarauacá, Denis Tomio, que também participou da atividade, destacou a importância da ação nacional ser realizada no mesmo dia em que se comemora o Dia Mundial da Educação.

“Muito importante esse momento dedicado à paz e unindo todos os Institutos Federais no país, com uma organização sendo feita pelo Conif e demonstrando a unidade de toda a Rede Federal. Quando enviamos nossos filhos, recebemos nossos alunos em nossas escolas, fazemos isso pensando no futuro, pensando em deixá-los em um ambiente saudável e próspero, para que eles possam se desenvolver e alcançar seus objetivos. Para que tenhamos um ambiente escolar amigável, em paz e tranquilo, precisamos trazer esses sentimentos de casa e compartilhá-los nas unidades escolares, com os amigos e colegas. A paz é o caminho para alcançar um melhor futuro para os alunos e toda a comunidade”.

No campus Baixada do Sol, os servidores também se reuniram para dialogar sobre a cultura de paz nas escolas, trazendo um amplo significado para as atividades referentes à ação nacional “Abraço pela Paz”.

Para o diretor-geral da Baixada do Sol, Mário Jorge Fadell, “a cultura da paz é fundamental para o desenvolvimento pleno do ensino, da pesquisa e da extensão. Para celebrar esse dia, também participamos do abraço coletivo organizado pela Rede Federal. A cultura da paz precisa ser uma constante em nosso desenvolvimento, enquanto pessoas, profissionais e comunidade. Juntos, poderemos estabelecer um processo de paz contínuo”.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, que está em agenda institucional no Canadá, também integrou o “Abraço pela Paz” reforçando a necessidade das instituições escolares estarem atentas e incentivando a cultura de paz nas escolas.

“O incentivo à cultura da paz é uma ação que deve ser coletiva. Hoje, com todos os campi do Ifac integrando esse movimento nacional da Rede Federal, estamos demonstrando o quanto o Instituto Federal do Acre acredita num futuro melhor. Estamos mostrando para o mundo, que o nosso sentimento e compromisso é com a paz, por dias melhores e uma vivência em harmonia com as pessoas”, finalizou Rosana Cavalcante dos Santos.