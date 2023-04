Acidente entre moto e caminhonete deixa jovem de 20 anos em estado grave em Rio Branco

O motociclista Akison Kauan Ferreira de Oliveira, 20 anos, ficou gravemente ferido após colidir com uma caminhonete na noite desta quarta-feira (5), na frente de uma academia na rua Isaura Parente, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Akison trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Fluo, de cor preta e placa QLY-3B44, no sentido centro-bairro, quando o motorista de uma caminhonete modelo Toyota Hilux, de cor preta e placa QWQ-3I50, fez uma conversão proibida ao sair da academia e tentava acessar a outra pista, momento em que o motociclista colidiu na lateral do veículo.

Com o impacto, Akison perdeu a consciência na queda, sofreu uma fratura no fêmur direito, um corte contuso na perna direita e um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave. O motorista da caminhonete permaneceu no local e acionou a policia e a ambulância.

A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motociclista ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e isolou a área para o trabalho da perícia. Após o trabalho pericial a moto foi removida por um guincho.