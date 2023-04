Acompanhado da mãe, Márcio Pereira visita túmulo do pai Luiz Pereira: “Era a minha referência”

O filho do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Plácido de Castro, no interior do Acre, Luiz Pereira, Márcio Pereira, visitou o túmulo do seu pai que está enterrado na Morada da Paz, em Rio Branco (AC). O registro foi compartilhado nas redes sociais neste domingo (23).

Acompanhado da sua mãe, Sirlei Paiva de Lima, Márcio Pereira, que é diretor de políticas da Secretaria de Governo do Acre (Segov), do Governo Gladson Cameli, afirmou que a visita aconteceu por conta da saudade deixada pelo pai, que faleceu em 2020. Economista formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), Luiz Pereira era servidor aposentado da prefeitura de Rio Branco.

Marcio Pereira foi secretário de empreendedorismo e turismo (SEET) em 2022 na gestão Gladson Cameli (PP).

“Saudades do Filósofo do Abunã Luiz Pereira de Lima. Fui visitar o túmulo do meu pai com a minha mãe. Bateu saudade. Fui fazer uma visita com a minha mãe na Morada da Paz. Meu pai foi a minha referência”, afirmou ao ContilNet.

Em 1982, Pereira foi eleito deputado estadual pelo PDS (ex-Arena). Em 1989, foi eleito prefeito de Plácido de Castro, município onde nasceu, e cumpriu mandato até 1992. Em 1997 disputou as eleições e foi mais uma vez eleito prefeito de Plácido de Castro e cumpriu mandato até 2000.