Acre é o estado com menor taxa de indígenas no ensino superior, diz pesquisa

Nesta quarta-feira (19), é comemorado o Dia Nacional dos Povos Indígenas, esse público vem conquistando direitos e ocupando os mais diversos espaços. A pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) mostrou que a participação de povos indígenas no ensino superior brasileiro aumentou 374% entre os anos 2011 e 2021.

No entanto, apesar dos números do âmbito nacional, o estado do Acre apresenta uma baixa estimativa de pessoas indígenas no ensino superior. São apenas 0,22% de indígenas matriculados e essa é a menor porcentagem das 27 unidades da federação. A pesquisa foi realizada com base no censo de 2010 e um balanço do Censo 2022, além de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O curso com maior número de estudantes indígenas é Direito, com 10,6%. Na Universidade Federal do Acre (Ufac), com o intuito de ampliar e garantir o incentivo e as políticas voltadas a esta categoria, existe o coletivo dos estudantes indígenas da Universidade Federal do Acre (Ceiufac), criado em 2022.