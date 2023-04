Acre é o estado que menos vacinou contra a gripe em 2023, diz pesquisa

Após 30 dias desde o início da campanha nacional de vacinação contra a influenza, o estado do Acre aparece como o que menos vacinou no país, com 15.980 doses aplicadas (5,93% cobertura vacinal).

O ranking preocupa principalmente após a publicação do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que apontou um aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em algumas regiões do Brasil. O Acre aparece entre os estados com maiores riscos.

Para a campanha, o Ministério da Saúde enviou mais de três milhões de doses. Os imunizantes, que são trivalentes, são distribuídos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e produzidos pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

A vacina muda a cada ano, de acordo com o surgimento de novas cepas do vírus. Neste ano, em conformidade com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o imunizante é composto pelos vírus H1N1 (Sydney), H3N2 (Darwin) e a cepa B (Victoria).