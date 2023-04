Acre é um dos estados brasileiros com maior quantidade de endividados

Segundo os dados do Serasa, o Brasil atingiu a marca de 70,5 milhões de inadimplentes no mês de fevereiro. Foram 433 mil novos registros de pessoas negativadas em todo o território nacional, e o estado do Acre aparece como uma das Unidades da Federação com maior número de endividados.

O segmento com o maior número de brasileiros inadimplentes continua sendo o cartão de crédito, contabilizando 31,6% das dívidas. Em seguida, vem as contas básicas com 21,7% e pela categoria de varejo 11,2%.

De acordo com informações de um especialista do Serasa, as razões para isso são a inflação, juros altos e a própria sazonalidade desfavorável do mês de fevereiro, que traz despesas como IPVA, IPTU e reajuste das mensalidades.

O valor de todas as dívidas somadas em fevereiro é de R$ 326 bilhões, 24% maior do que o valor do mesmo período do ano passado (R$ 263 bilhões). O valor médio da dívida é de R$ 4.631,78, por cada pessoa, ainda conforme o Serasa.

O estado do Acre aparece em 6º lugar em relação a quantidade da população endividada, com 45,07%. O Rio de Janeiro é quem tem a maior proporção da população endividada com 52,69%, seguido por Amazonas (52,67%), Amapá (52,41%), Roraima (47,52%), Tocantins (45,49%).