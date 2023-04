Acre é um dos estados brasileiros com menos casos de racismo registrados, diz pesquisa

Neste ano de 2023, o Acre aparece como um dos estados brasileiros com menos registros de casos registrados de racismo. O levantamento de dados foi obtido pela coluna Meio do Norte, junto ao Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Apesar dos indicativos do Acre, os casos aumentaram no Brasil de 2021 para 2022. Foram 1.663 denúncias de racismo registradas oficialmente em todo o ano passado, contra 1.470 casos em 2021.

São Paulo com 393 casos, Rio de Janeiro com 274 e Minas Gerais com 199 ocorrências são os estados que lideram o topo da lista. Os com menos ocorrências são o Acre, com 3 casos, Tocantins com 4 e Paraná também com 4.

Ainda que poucos casos tenham sido registrados, o Acre teve uma ocorrência de racismo e injúria racial que repercutiu nacionalmente, o do motoboy Alessandro, que registrou com seu celular o momento em que uma mulher identificada Marfisa Cardoso, uma professora, desferia xingamentos e fazia gestos obscenos, ofendendo sua raça apenas por estar no mesmo ambiente que ela.

