Acre é um dos estados que menos consomem cerveja no país, diz pesquisa

Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é o terceiro maior fabricante mundial de cerveja, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. Veja quanto a população do Acre e outros estados brasileiros consomem da bebida alcoólica.

Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) são encontrados os valores referentes à aquisição alimentar domiciliar per capita anual, por Unidades da Federação. O IBGE alerta que estas estatísticas são classificadas como experimentais e devem ser usadas com cautela.

Os destaques sobre o consumo de cerveja nos resultados da avaliação feita pelo IBGE para os dados da POF 2017/2018 são que a maior parte do consumo de cerveja vem de fora do domicílio (51%), a média per capita de consumo de cerveja entre os homens é mais que o triplo da observada para as mulheres e o consumo fora do domicílio para adolescentes é de 65%.

No mapa de consumo dentro do domicílio, outros estados da região norte aparecem com baixas taxas, mas o Acre é lugar do Brasil em que menos se consome cerveja dentro de casa com 0,7%, muito diferente de outros lugares como Santa Catarina, com 11,8%.