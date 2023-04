Acre encerra fevereiro com 810 novos postos de emprego, segundo Caged

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, o mês de fevereiro encerrou com alta na geração de emprego no Acre. O levantamento mostra que foram 4.170 admissões contra 3.360 desligamentos em fevereiro no estado, deixando um saldo positivo de 810 postos de trabalho.

A edição trouxe os dados revisados da geração de emprego com relação a janeiro deste ano, atualizando as perdas de postos para 665 e não 652. Todos os meses esses dados são revisados pelo Caged.

A alta na geração de empregos formais foi puxada pelo setor de serviços que abriu 473 vagas, seguido da Indústria, que contabilizou 243 novos postos. Não houve queda em nenhum dos cinco setores analisados pelo Caged.

Com informações de G1 Acre