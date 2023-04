Acre está em 5º no ranking de maior número de produtores rurais inadimplentes no país

Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian, revela que o Acre é o quinto estado do país com o maior número de produtores rurais inadimplentes. A análise tomou como base o perfil de cerca de 9 milhões de pessoas físicas em todo o Brasil.

São donos de propriedades rurais, que possuem empréstimos e financiamentos da modalidade rural ou agroindustrial.

O estado com maior número de produtores rurais inadimplentes é Roraima (50,3%), Amapá (48%), Amazonas (47,5%), Tocantins (44%) e Acre (42,7%).

A pesquisa revela, ainda, que três em cada dez produtores rurais estão inadimplentes em todo o país.

A Região Norte registrou a maior taxa de inadimplência neste setor, com 38,7% do total de produtores rurais nessa situação, seguido do Nordeste, com 32,8%, Centro-Oeste, com 31,5%, Sudeste, com 25%, e Sul, com 15,6%.