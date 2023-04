Acre está entre os 3 estados com menor arrecadação de impostos em 2022

Um levantamento feito pelo site Impostômetro, revela que o Acre ocupa a 25ª posição em arrecadação de impostos no país. o apontamento tem como base o ano de 2022, quando o total de impostos arrecadados pelo estado foi de R$ 4,7 bilhões.

O valor representa 0,16% da arrecadação do país, que foi de quase R$ 290 trilhões.

A capital Acreana, Rio Branco, arrecadou cerca de R$ 184 milhões em impostos no ano passado. Já Cruzeiro do Sul arrecadou mais de R$ 195 milhões.

Os municípios que menos arrecadaram foram Porto Walter, com aproximadamente R$ 90 mil, e Santa Rosa do Purus, com cerca de R$ 96 mil.

O estado brasileiro com maior arrecadação foi São Paulo, superando a quantia dos R$ 1 trilhão, seguido de Rio de Janeiro, com R$ 394 bilhões.