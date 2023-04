Acre registra duas mortes em cidades do interior durante guerra entre facções

Na noite desta terça-feira (11), duas mortes foram registradas no interior do Acre e vários tiros foram disparados em bairros da capital Rio Branco. Moradores da capital estão assustados devido à disputa territorial e de tráfico de drogas entre as facções criminosas Comando Vermelho e o Bonde dos 13.

De acordo com informações da polícia, a primeira morte ocorreu no ramal da Alcoobrás, em Capixaba, por volta das 18h40 de terça, mas não tem relação com a guerra entre facções. Antônio de Oliveira dos Santos, de 73 anos, morreu eletrocutado após tentar fazer uma ligação em um poste de energia e sofrer um possível choque elétrico que o levou a falecer.

A segunda morte foi um feminicídio registrado no ramal da Concórdia, no município do Bujari. Jane da Silva Freire, uma adolescente de 17 anos, foi morta com um tiro de espingarda. Segundo informações da polícia, o crime foi cometido pelo ex-namorado da vítima e será investigado pela Polícia Civil. O acusado ainda não foi preso.

Em Rio Branco, os moradores ficaram em alerta devido aos conflitos entre facções criminosas. Por volta das 21h50, a Polícia Militar foi acionada após receber a informação via Copom sobre um tiroteio na região do conjunto Carandá, na Baixada da Sobral. Ninguém ficou ferido.

Mais tarde, por volta das 22h41, os moradores da região próxima à Escola João Paulo, na Avenida Sobral, no bairro Sobral, ligaram para o Copom e informaram sobre cerca de 10 disparos de arma de fogo. A PM fez patrulhamento na região, mas não conseguiu prender os autores dos disparos.

Na Travessa Flamengo, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, os moradores também acionaram a Polícia Militar após escutarem disparos na região. Segundo os moradores, estava ocorrendo briga entre faccionados e houve correria no local. Durante a ação dos criminosos, não houve feridos ou prisão de suspeitos. A polícia segue investigando os casos.