Acre registra maior aumento no valor do etanol em todo o país

A pesquisa do Ticket Log apontou que na primeira quinzena de abril, a Região Norte foi a que registrou maior aumento no valor do etanol, com elevação de 0,72%. Acre se destaca como o estado em que o preço do combustível é o mais caro.

O litro do etanol foi comercializado a R$5,04, após um aumento de 0,72% antes de março. Já o diesel comum, após recuo de 2,92%, foi encontrado a R$6,66, enquanto o diesel S-10 fechou o período a R$6,86, com redução de 1,75%.

Vale ressaltar que o etanol é considerado ecologicamente mais vantajoso para abastecimento, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, finaliza o Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Confira tabela com as médias de cada Estado da Região Norte