Acre tem “invisíveis” ao sistema financeiro, revela pesquisa do Serasa

Uma pesquisa realizada pelo Serasa Experian constatou que parte da população adulta do Brasil é “invisível”, por não possuir nenhum registro financeiro.

O Acre aparece nas estimativas entre os com menor número de pessoas sem dados financeiros.

Para um cidadão aparecer nos registros de visibilidade de crédito é preciso que o mesmo possua contas de consumo, financiamentos, empréstimos ou faturas de cartão de crédito registrados em seu CPF ou no Cadastro Positivo.

Os estados do norte são os que apresentam o menor número de pessoas sem registro de crédito, entre eles aparece o Acre com 0,5%, Amapá com 0,4% e Roraima 0,3%, como os com as menores estimativas do ranking. Os três estados com maior número de pessoas sem registro de crédito estão na região Sudeste, sendo São Paulo com 19,4%, Minas Gerais 10% e Rio de Janeiro 8,3%.

Essas pessoas “invisíveis”, são também chamadas de “Thin Files”, caracterizadas, geralmente, por não movimentar crédito e portanto, não possuir registros de atividades, incluindo jovens que não iniciaram a vida financeira.

A pesquisa ainda revela que cerca de 80% da população que não possui crédito não são negativadas, mas em razão do carecimento de informação, podem apresentar dificuldades para a aprovação para empréstimos e cartões de crédito em geral.