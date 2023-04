Acre tem uma das maiores incidências de tuberculose do Brasil

O Acre está entre os estados com a maior incidência de tuberculose do Brasil, com 52 casos por 100 mil habitantes, logo atrás do Amazonas (84,1) e Roraima (75,9). No Brasil, o número de casos de tuberculose voltou a aumentar, interrompendo uma sequências de dois anos seguidos em queda. Com isso, se aproximou do cenário observado no período pré-pandemia de Covid.

Segundo o Folha de S. Paulo, o aumento é atribuído ao represamento de diagnósticos que deixaram de ser efetuados nos dois primeiros anos da crise sanitária. A grande preocupação é em decorrência do avanço da doença entre crianças e adolescentes.

Boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, aponta que em 2022 foram registrados 2.703 casos em menores de 15 anos, o que corresponde a 3,5% do total de casos no país, a maior proporção verificada desde 2012, destes 1.788 foram em crianças com menos de 10 anos.

O país acumulou no ano passado 78.057 novos casos da doença (36,3 por 100 mil habitantes), superando os 74.385 (34,9 por 100 mil habitantes) e 70.554 (33,3 por 100 mil habitantes) de 2021 e 2020, respectivamente.

Tuberculose

A tuberculose é uma doença contagiosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela é transmitida pelas vias aéreas e se dissemina facilmente em áreas com grandes aglomerações de pessoas, ambientes sem entrada de luz solar e pouca circulação de ar.

Segundo o Folha de S. Paulo, o aumento da incidência da doença tem relação direta com a piora das condições sociais do país nos últimos anos, principalmente em pacientes desnutridos. Além disso, os novos casos em crianças menores de cinco anos podem ter tido uma influência direta com o período de confinamento provocado pela pandemia de Covid-19.

Em relação aos novos casos em crianças, o Ministério da Saúde disse que elas são frequentemente afetadas por serem contatos de adultos doentes, e que uma das principais formas de proteção contra casos graves é a vacina BCG, ofertada logo após o nascimento.