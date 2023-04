Acre terá sábado quente e sem previsão de chuvas; confira

Os acreanos poderão aproveitar o sábado (29) ensolarado e com baixa probabilidade de chuvas. Segundo o meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui, o último fim de semana de abril será muito quente no Acre. Não haverá incursão de ar frio polar, pelo menos até o próximo dia 3 de maio.

Até agora, neste ano, a menor temperatura no Acre, ocorreu no dia 19 de fevereiro (primeira friagem do ano), com 18,0ºC, registrada em Rio Branco.

Confira as temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas entre 31 e 33ºC.