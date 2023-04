Acreana Joci Aguiar é nomeada por Lula para compor Ministério das Mulheres

A acreana Joci Aguiar, petista e secretária de mulheres do Partido dos Trabalhadores no Acre, foi nomeada nesta sexta-feira (28), para compor a assessoria da ministra Aparecida Gonçalves, do Ministério das Mulheres do governo do presidente Lula.

Aguiar possui vasta formação acadêmica, com graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Acre, além de pós-graduação em Economia Regional e Políticas Públicas e Gestão de Políticas Públicas pela mesma instituição acreana.

Além disso, a nova assessora do Ministério das Mulheres possui especialização em Política Internacional pela Fundação Perseu Abramo e está atualmente cursando mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas na Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais na Fundação Perseu Abramo.

A petista se soma a outros companheiros do Acre que ganharam cargos no governo federal como o ex-deputado Leo de Brito, integrante do gabinete do Ministro da Educação, Camilo Santana e a ex-deputada federal Perpétua Almeida, que trabalha como diretora no Ministério de Indústria e Comércio, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).