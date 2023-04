Acreano é vice-líder do Campeonato Paulista de Fórmula Vee 

O piloto Pedro Henrique venceu neste domingo (16), no autódromo de Interlagos, em São Paulo, as duas provas do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. O acreano é líder no campeonato para pilotos até 21 anos e vice-líder no geral.

“Consegui tirar o máximo do carro e os resultados foram fantásticos. É manter o trabalho para chegar na reta final do campeonato lutando pelos títulos”, declarou Pedro Henrique.

- Publicidade-

Próxima etapa

A próxima etapa do Paulista de Fórmula Vee será disputada entre os dias 19 e 21 de maio novamente em Interlagos.

“Estou me sentindo cada vez mais em casa em Interlagos. Me senti muito confortável nesse fim de semana e isso é fundamental para seguir lutando por grandes resultados”, comentou o piloto acreano.

Copa ECPA

Antes da próxima etapa da Fórmula Vee, Pedro Henrique estará na disputa da Copa ECPA no dia 6 de maio em Piracicaba.

Pedro Henrique venceu 3 provas na categoria até 21 anos na atual temporada/Foto arquivo pessoal