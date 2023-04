Acreano Matheus Pato termina temporada como artilheiro na Indonésia

O atacante Matheus Pato terminou a Liga 1, na Indonésia, como principal artilheiro da competição com 25 gols. O Borneo, time do acreano, ficou com a 4ª colocação em uma grande campanha.

“Fechei a temporada com 31 gols. Fiz mais seis gols da Copa do Presidente e os números foram bem expressivos”, comentou Matheus Pato.

Contrato renovado

Por causa dos gols marcados e das grandes atuações, Matheus Pato renovou contrato com o Borneo por mais dois anos.

Período de férias

Matheus Pato chega em Rio Branco no início de maio para um mês de férias.