Acreanos acham que Gladson, JV e goleiro Weverton são maiores representantes do Acre

A pesquisa divulgada pelo Data Control na tarde desta terça-feira (04) trouxe as personalidades que mais representam o Acre fora do estado.

Mais de 1400 acreanos foram ouvidos e questionados, durante os dias 23 de março e 01 de abril.

- Publicidade-

Segundo os resultados do Data Control, o governador Gladson Cameli lidera o ranking com 30,5%, seguido do ex-governador e atual presidente da Apex, Jorge Viana, com 7,2%. O terceiro colocado na lista é o primeiro acreano a jogar uma Copa do Mundo, o goleiro Weverton, do Palmeiras, que foi citado por 7,1% dos entrevistados.

Os acreanos lembraram ainda de políticos como o atual senador Alan Rick, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o senador Sérgio Petecão, os ex-deputados Jéssica Sales e Jenilson Leite, além do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre.

Na lista aparecem ainda personalidades acreanas conhecidas em nível nacional como a ex-bbb Gleice Damasceno, a influencer Jéssica Ingrede, o fisiculturista Ramon Dino e a autora de novelas globais, Glória Perez. Os acreanos também mencionaram o líder seringueiro e ambientalista morto em Xapuri, Chico Mendes.

Veja a lista completa com cada posição: